Laura Maria Rypa kriegt "Schock ihres Lebens", als sie dieses Tier in Leanos Schlafsack findet!

Köln - Das ist gerade nochmal gut gegangen! Laura Maria Rypa (27) hatte am frühen Freitagabend wohl einen sechsten Sinn gehabt und mit einem Blick in den Schlafsack ihres Sohnes Schlimmeres verhindert.

Laura Maria Rypa (27) zeigte sich von dem Erlebnis sichtlich erschrocken! © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa

Seit rund vier Monaten ist Laura nun bereits Mutter des kleinen Leano Romeo und die Influencerin geht voll in ihrer neuen Rolle als Mama auf.

Bei Instagram gibt sie ihren mehr als 790.000 Fans täglich Einblicke in ihren Alltag und berichtet dabei immer wieder von aktuellen Geschehnissen und Erlebnissen.

So meldete sich Laura auch am Freitag wieder bei ihrer Community - diesmal jedoch mit einem regelrechten Schreck-Moment, wie die Verlobte von Pietro Lombardi (30) in ihrer Story schilderte!

"Ich habe gerade den Schock meines Lebens bekommen", berichtete die gebürtige Polin sichtlich erschrocken und hielt eine kleine Dose in die Kamera, in der ein Tier herumkrabbelte.

"Schaut mal bitte, was in Leanos Schlafsack drin war: Ich hab sie jetzt eingefangen, und zwar eine fette Wespe!", schilderte die junge Mama die unschöne Begegnung und mutmaßte vor ihren Fans, ob es sich bei besagter Wespe sogar um eine Hornisse handeln könnte.

Nicht auszudenken, was wohl passiert wäre, wenn Laura nicht derart aufmerksam gewesen wäre, bevor sie ihrem Sohn den Schlafsack angezogen hatte... doch glücklicherweise ging die Sache ja glimpflich aus.