Laura Maria Rypa lüftet Schwangerschafts-Geheimnis: "Es ist Zeit"

Köln/Polen - Laura Maria Rypa (28) erwartet zurzeit bekanntlich ihr zweites Kind, hatte bislang jedoch ein Geheimnis daraus gemacht, in welchem Monat sie ist. Das änderte sich am Freitag!

Laura Maria Rypa (28) hatte die Gerüchteküche, in welchem Monat ihrer Schwangerschaft sie sich befindet, zuletzt selbst befeuert. © Instagram/lauramaria.rpa

Vor wenigen Tagen hatte sich Laura Söhnchen Leano (1) geschnappt und sich per Flugzeug auf den Weg gen Polen gemacht, wo die Influencerin derzeit ihre Verwandtschaft besucht.

Ihr Verlobter Pietro Lombardi (31) blieb derweil alleine im gemeinsamen Haus der beiden zurück, da der Sänger zurzeit viele Termine habe und eine gemeinsame Reise zeitlich einfach nicht hinhaute, wie Pie seinen Anhängern verraten hatte.

Laura genießt die Zeit in der Heimat jedoch auch ohne ihren Liebsten und gewährte ihren mehr als 850.000 Instagram-Fans in ihrer Story bereits kleine Einblicke in die Reise.

So meldete sich die 28-Jährige auch am Freitag mit einem neuen Schnappschuss bei ihrer Community, zeigte sich zusammen mit ihrem Sprössling in einem Garten - und gab dabei ganz beiläufig ein kleines Schwangerschafts-Update, das viele ihrer Fans schon brennend interessiert hatte!