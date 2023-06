Laura Maria Rypa muss zum Arzt: Das ist die Diagnose bei der Verlobten von Pietro Lombardi

Laura Maria Rypa (27) musste sich beim Arzt durchchecken lassen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa

Am heutigen Morgen meldete sich die Mutter des kleinen Leano mit beunruhigenden Nachrichten. "Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Ich mache mich jetzt ein bisschen Ready und dann geht es für mich zum Arzt", teilte die 27-Jährige ihren rund 796.000 Followern in einer Instagram-Story mit.

Doch warum musste die Kölnerin überhaupt zur Untersuchung? Der Grund: Sie habe Magenschmerzen, die nicht besser werden. Zudem ziehe das ganze bis in den Rücken. "Ich weiß einfach nicht was es ist. Deswegen will ich auf Nummer sicher gehen und mich einmal abchecken lassen", so Laura.

Knappe drei Stunden später löste die Verlobte des Jurors von "Deutschland such den Superstar" das Rätsel um ihren Arzt-Besuch dann auf.

"Heute Morgen geht es in den Club. Deswegen noch schön eine Vitamin-Kur vorher abholen", fing sie an zu scherzen.



Dann zeigte sie auf ihren Götter-Gatten, der samt Kinderwagen mit in die Praxis gekommen war. "Er kümmert sich um unseren Sohn."