Laura Maria Rypa posiert mit Baby Leano, Fans fällt sofort deutliche Veränderung auf

Laura Maria Rypa (27) versorgt die Fans auf ihren Social-Media-Kanälen beinahe täglich mit frischem Baby-Content. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots, Bildmontage)

Inzwischen vergeht kaum noch ein Tag, an dem die Düsseldorferin mit polnischen Wurzeln ihre rund 791.000 Fans auf Instagram nicht mit neuem Baby-Content versorgt. Erst im Januar hatte der zweite Stammhalter von "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi (30) das Licht der Welt erblickt. Für Laura ist es das erste Kind.

"My Baby Looove", schrieb die hübsche Blondine nun zu einer Aufnahme, die viele Fans an den Disney-Klassiker "Der König der Löwen" erinnert. Laura steht darauf vor einem Fenster in der Kölner Lombi-Villa und reckt den kleinen Leano dabei in ähnlicher Manier in die Lüfte wie einst der weise Mandrill Rafiki das Löwenbaby Simba.

Im Unterschied zur Filmgeschichte hält Laura ihren Nachwuchs jedoch mit dem Gesicht zu sich hingewandt. Dabei mustert sie ihr Baby mit einem Blick, der vor Stolz und Glück nur so strotzt. Eine Tatsache, die auch den Followern der 27-Jährigen nicht verborgen blieb.

"So niedlich", "Wunderschön" oder "Ein traumhaftes Foto", ist beispielhaft unter dem Beitrag zu lesen. Dutzende Herz-Symbole fluten in wenigen Stunden die Kommentarspalte.