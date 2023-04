Laura Maria Rypa sorgt mit Selfie für Belustigung: "Nicht richtig angezogen?"

Laura Maria Rypa (27) meldet sich täglich bei ihren Instagram-Fans. © Instagram/lauramaria.rpa

Obwohl Laura mit Söhnchen Leano Romeo (rund drei Monate alt), dem Haushalt im heimischen Köln und ihren beiden Hunden wohl alle Hände voll zu tun hat, nimmt die Verlobte von Pietro Lombardi (30) sich nahezu täglich Zeit, auch ihre rund 800.000 Fans auf dem Laufenden zu halten.

So berichtet die frischgebackene Mama in ihren Storys nicht nur von Erlebnissen aus ihrem Alltag, sondern teilt auf ihrem Kanal zudem auch immer wieder Bilder von sich, auf denen sie sich mal mit und mal ohne ihren kleinen Sprössling in Szene setzt.

Auch am Dienstag durften sich Lauras Fans wieder über einen neuen Schnappschuss der gebürtigen Polin freuen, den die 27-Jährige offensichtlich im Badezimmer aufgenommen hatte.

Auf dem Spiegel-Selfie präsentierte sich die schöne Blondine in einem schlichten Look und bekam innerhalb kürzester Zeit etliche Komplimente von ihren Followern.

"Einfach nur bildhübsch", hieß es beispielsweise in der Kommentarspalte des Beitrags - doch nicht jeder Fan zeigte sich vom Outfit der 27-Jährigen derart begeistert.