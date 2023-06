Laura Maria Rypa spricht über eine heikle Erziehungs-Frage und rechnet fest mit Shitstorm

Köln - Das Wohl des kleinen Leano steht für Laura Maria Rypa an erster Stelle. Im Netz äußert sich die 27-Jährige nun zu einem möglichen Kita-Besuch ihres Sohnes und rechnet fest mit einem Shitstorm!

Laura Maria Rypa (27) brachte am 8. Januar 2023 den kleinen Leano Romeo zur Welt. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi (31) blüht in ihrer Mama-Rolle regelrecht auf. Am 8. Januar 2023 erblickte ihr gemeinsamer Nachwuchs das Licht der Welt, seitdem genießt das Paar die kostbare Zeit mit ihrem Kind in vollen Zügen.

Auf Instagram gewährt Laura immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag. Es vergeht kaum ein Tag, an dem das Model aus Düsseldorf ihre rund 795.000 Fans nicht mit ihrem strahlenden Lächeln und neuem Baby-Content verzaubert.

In einer kleinen Q&A-Runde widmete sich die Influencerin mit polnischen Wurzeln nun mal wieder den bohrenden Fragen ihrer Follower.

Ein Fan wollte unter anderem wissen: "Habt ihr schon einen Kita-Platz bzw. wann soll Leano in die Kita?" Eine vermeintlich harmlose Erkundigung, die der Beauty jedoch ein überraschend ausführliches Statement entlockte.

Ihr war allerdings auch bewusst, dass sie für ihre Meinung wohl "einige negative Kommentare" ernten würde.