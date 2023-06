Laura Maria Rypa über Sex-zu-dritt-Aussage entsetzt: "Wenn die nicht ihren Job verliert"

So saß Verführerin Nora (32) gerade mit gespreizten Beinen auf dem Bett, schmiegte sich an den eigentlich vergebenen Adrian (24) und verpasste ihm eine ausgiebige Nackenmassage. "Ich glaube, ich werde so Aggressionen wegen den Männern haben", kommentierte Laura die Szene entsetzt, sollte jedoch bald merken, dass dies gerade erst der Anfang war.

Schon nach wenigen Minuten gab die an diesem Punkt bereits völlig fassungslose Laura ihren Followern ein erstes Update. "Ist nicht deren Ernst, oder?", wollte die Neu-Mama kaum glauben, was sich da auf ihrem Bildschirm abspielte.

Dabei wurde Lauras Erwartungshaltung an "Temptation Island" offenbar mehr als übertroffen. In der Show testen bekanntlich vier Paare ihre Beziehung, indem sie getrennt von ihren Partnern in Villen voller Single-Frauen und Männer ziehen und zwei Wochen lang der Versuchung widerstehen müssen.

In einer Instagram-Story ließ Laura ihre knapp 800.000 Follower an ihrem Fernsehabend teilhaben und kommentierte einzelne Szenen des beliebten RTL+-Formates . Von ihrem Liebsten fehlte dabei jede Spur.

Was Verführerin Melissa dem vergebenen Nico ins Ohr flüstert, macht Zuschauerin Laura völlig fertig. © Montage: Instagram/Screenshot/Laura Maria Rypa

"Ich find's jetzt schon unfassbar schlimm", vermeldete Laura noch immer bei der ersten Folge. Neben ihrer Bestürzung über das Benehmen der vergebenen Männer hatte die 27-Jährige auch zum Verhalten der Single-Frauen einiges zu sagen.

"Ich weiß nicht, wie man sich so geben kann, wirklich nicht. (...) Was denken die Frauen am Ende? Dass die da rausgehen und erwarten, hey, ich finde meinen Traummann, der mich heiratet?", ließ die Lombardi-Verlobte ihrer Empörung freien Lauf. "Ich find’ das ganz schlimm, wie man sich so darstellen kann."

Doch eine ganz bestimmte Verführerin schoss für Laura den Vogel ab. Dass Immobilienkauffrau Melissa (25, hatte 2020 bereits in dem Reality-Format "Are You The One?" nach ihrem "Perfect Match" gesucht) Legat-Sohn Nico (24) vor laufenden Kameras erklärt, dass sie "super gerne mal 'nen Dreier" haben würde, geht Zuschauerin Laura einfach viel zu weit.

"Also wenn die ihren Job nicht danach verliert, dann weiß ich auch nicht", stellte die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte der blonden Verführerin eine düstere Job-Prognose und appellierte an ihre Fans: "Bitte, an alle da draußen: Macht niemals bei sowas mit!"