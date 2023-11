Laura Maria Rypa verrät Kita-Pläne für Sohn Leano - Sind ihre Fans neidisch?

Die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi (31) blüht in ihrer Mama-Rolle regelrecht auf. Am 8. Januar 2023 erblickte ihr erster gemeinsamer Nachwuchs das Licht der Welt, seitdem genießt das Paar die kostbare Zeit mit ihrem Kind in vollen Zügen.

Die 27-jährige Influencerin und ihr Verlobter Pietro Lombardi (31) müssen sich um ihre finanzielle Situation keine Gedanken machen. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Die Reaktionen seitens ihrer Community ließen bei so einem gesellschaftsrelevanten Thema nicht lange auf sich warten. "Wenn man es sich leisten kann. Aktuell können sich das, denke ich, leider die wenigsten", so der Kommentar eines Fans, den Laura in ihrer Story teilte.

Durch ihre privilegierte Finanzsituation aufgrund ihrer Werbedeals und einem millionenschweren Partner an ihrer Seite ist es für Laura natürlich ein Leichtes, die Familie an erste Stelle zu setzen und den Job als zweitrangig anzusehen.

In der heutigen Zeit müssen jedoch oftmals beide Elternteile arbeiten gehen, um den Lebensunterhalt überhaupt noch irgendwie bewerkstelligen zu können. Ein Umstand, der die 27-Jährige sehr betroffen macht.

"Mich erreichen so viele Nachrichten von euch, dass viele aufgrund der finanziellen Lage ihre Kinder schon sehr früh in den Kindergarten schicken, obwohl man es eigentlich nicht so will, finde sowas super schade", erklärt Pietros Verlobte.

Beinahe flehentlich schließt sie ihre Story deshalb auch mit der Frage ab: "Kann man da nichts gegen machen?" Ein Cappy tragender Goldesel im Keller würde helfen.