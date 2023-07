Lavinia Wollny disst ihren Bruder Jeremy-Pascal und bekommt von den Fans die Quittung

Hückelhoven - Nächste Runde im Familienzoff: Kurz nachdem Jeremy-Pascal Wollny (26) seine Verlobung verkündet hat, stellt ihn seine Schwester Lavinia (23) öffentlich an den Pranger - und kassiert einen Shitstorm!

Der öffentliche Kommentar wurde jedoch schnell zum Bumerang. Die Nutzer hielten in der "Causa Nachname" klar zu Jeremy-Pascal und zeigten keinerlei Verständnis für Lavinias Angriff.

In der Kommentarspalte unter einem Instagram-Post von "Promiflash" schrieb die 23-Jährige: "Ist ja schön, wie man sich weiterhin mit unserem Namen brüstet, obwohl man vor Jahren die Familie verlassen hat. Und dann noch schön an die Zeitung verkaufen, um Aufmerksamkeit zu bekommen!" Autsch! Ganz schön fies.

Bei der restlichen Familie kam dieser Entschluss gar nicht gut an. Auch bei der Pseudo-Doku " Die Wollnys " spielte der Fitness-Liebhaber nach vier Staffeln keine Rolle mehr. Er zog sich nahezu komplett aus der Öffentlichkeit zurück.

Lange Zeit war es still geworden um den jüngsten Sohn von Reality-TV-Star Silvia Wollny (58, " Promi Big Brother "). Nach der Trennung von ihrem Ehemann Dieter Wollny (64) schlug sich Jeremy-Pascal damals auf die Seite seines Vaters.

Jeremy-Pascal Wollny (26) hat seiner Freundin Celine kürzlich einen Heiratsantrag gemacht. Und sie hat "Ja" gesagt. © Instagram/_jeremypascalwollny_ (Screenshot)

"Wie kann man so gegen seinen eigenen Bruder schießen? Es ist nun mal sein Name", wunderte sich ein User. Ein anderer schlug in dieselbe Kerbe und fragte: "Na, er heißt ja auch Wollny, wie soll er sich denn nennen?"

Ein Fan nutzte die Gunst der Stunde für eine Generalabrechnung mit gleich allen Wollny-Schwestern: "Dein Bruder verkauft sein gesamtes Leben und sein Kind NICHT. Du und deine Schwestern schon. Ihr vermarktet alles, ohne Rücksicht auf Verluste!"

Nach Meinung der JPW-Supporterin hätte Lavinia zunächst mal einen vernünftigen Schulabschluss und eine Ausbildung machen sollen, bevor sie eigene Kinder in die Welt setzt. Sie lebe nur von den Gagen der Vermarktung so gut.

Ihr Fazit lautete daher: "Erst mal vor der eigenen Tür kehren, bevor man versucht, seinen Bruder zu denunzieren." Mit so viel Gegenwind hat Lavinia wahrscheinlich nicht gerechnet.

Ihr Bruder Jeremy-Pascal hat sich bislang noch nicht zu dem Kommentar geäußert. Wird er wohl auch nicht. Eine Einladung zu seiner Hochzeit dürfte damit aber vom Tisch sein.