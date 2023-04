Lavinia Wollny im Baby-Glück: Ihr zweites Kind ist da!

Hückelhoven - Lange hatten Lavinia Wollny (23) und ihr Verlobter Tim Katzenbauer (24) auf diesen Moment hingefiebert, nun war es endlich so weit: Das zweite Baby des Paares ist da!

Lavinia Wollny (23) und ihr Freund Tim Katzenbauer (24) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. © Instagram/lavinia.wollny (Screenshots, Bildmontage)

Schon am frühen Mittwochmorgen (19. April) hatte sich die werdende Mutter bei ihren Fans gemeldet und in ihrer Instagram-Story verkündet: "Wir sind jetzt im Krankenhaus. Das Baby wird heute geholt!" Weiter ließ sie ihre Fans wissen, dass sie sich mega freue, ihr Kind endlich im Arm halten zu können.



Auf den obligatorischen Verkündungs-Post von Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) warteten die Fans im Anschluss jedoch vergeblich, auch die frischgebackene Mama teilte bislang noch kein Foto ihres Sohnes auf ihrem Instagram-Kanal. Eine offizielle Bestätigung der Geburt gibt es demnach nicht.

Aufmerksamen Lesern fiel aber dennoch ein Detail auf, was auf die geglückte Entbindung des neuen Erdenbürgers hindeutet. In ihrer Biografie fügte die 23-Jährige am Tag danach neben dem Datum "19.04.2023" ein blaues Herz ein.

In gleicher Manier weist die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") auch auf die Geburt ihrer Tochter Haylie (1) sowie den Jahrestag mit Freund Tim hin. Diese Einträge sind zusätzlich auch noch jeweils mit Anfangsbuchstaben der gemeinten Person versehen.

Dieser Hinweis fehlt bei dem Neugeborenen allerdings, sodass die Wollny-Community im Hinblick auf den Vornamen von Lavinias zweitem Nachwuchs nach wie vor im Dunkeln tappt.