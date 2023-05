Lena Meyer-Landrut: Neuer Look überrascht alle!

Fast auf den Tag genau, am 13. Mai 2010, gewann Lena Meyer-Landrut den Eurovision-Song-Contest in Oslo. Damals noch mit schüchterner Langhaarfrisur hat sich der Look der mittlerweile 31-Jährigen schon gewaltig geändert.

Die "Dauerwelle" kommt bei ihren Fans sehr gut an. Auf ihrer Instagram-Seite gab es bei ihren letzten Posts ausschließlich positive Reaktionen. Die ehemalige Jurorin von "The Voice" scheint sich ebenfalls in ihrem neuen Look sehr wohlfühlen.