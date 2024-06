Lena Meyer-Landrut sagt Konzert kurzfristig ab: Medizinischer Notfall!

Wer genau von dem medizinischen Vorfall betroffen war, blieb zunächst unklar.

Lena wäre - nach Auftritten der Sänger Tom Twers und Leony - der Hauptact des Abends gewesen.

Die 33 Jahre alte Meyer-Landrut ist derzeit mit ihrem neuen Album "Loyal to myself" auf Tournee und sollte nach dem Konzert in München am Sonntag auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu auftreten.