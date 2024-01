Lena Meyer-Landrut wird emotional: "Ein Jahr voller Unsicherheiten"

Trotzdem versucht Lena, bei allem immer noch die positiven Seiten zu sehen. "Vielleicht war das auch gut so, schön tief nach unten und dann: nachdenken, reflektieren und mit neuen Gedanken, neuer Energie und neuem Mut ins nächste Jahr", erklärte sie in ihrem Statement.

"Danke 2023. Du hast mich so einiges gelehrt. Das war für mich ein Jahr voller Verwirrungen und Unsicherheiten", schrieb die 32-Jährige in ihrem Post auf Instagram . Vor allem der November und Dezember hätten ihr "den Rest gegeben", hieß es weiter.

Für das neue Jahr hat die "Straitjacket"-Interpretin schon Vorsätze gefasst. Sie wolle authentischer werden und mehr bei sich bleiben, statt Druck solle der Spaß an der Sache im Vordergrund stehen.

Ihren Anhängern wünscht Lena "Gedanken und Wünschen der Veränderung", darüber hinaus sollten diese aber auch "die Dinge, die bleiben dürfen, für die ihr dankbar seid" genießen.

Für Lena Meyer-Landrut steht 2023 noch ein besonderes Ereignis an: Am 1. Juni startet die große "Lena Live 2024"-Tour mit einem Konzert in Leipzig.