Seitenhieb gegen Leni Klum: Opa Günther kritisiert seine Enkelin auf Instagram

Leni Klum (18) ist nicht nur als Model erfolgreich, sondern auch als Influencerin. © Billy Bennight/ZUMA Press Wire/dpa

Leni Klum gehört zu den berühmtesten Teenagern der Welt. Die Tochter von Supermodel Heidi Klum (49) ist nicht nur selbst als Model erfolgreich, sondern macht auch als Influencerin eine gute Figur.

In ihrem jüngsten Post bewirbt die 18-Jährige ein Hautpflegeprodukt der Marke "Dior". Das kommt bei vielen ihrer Follower nicht gut an. "Hautpflege ist wichtig! Aber Anti-Aging für eine 18-Jährige ist lächerlich", kritisiert eine Userin den neuesten Instagram-Beitrag von Leni Klum.

Eine andere merkt an: "Das Serum ist wirklich großartig, aber Heidi wäre die Richtige altersmäßig für dieses Produkt."

Allerdings haben nicht nur die User was zu meckern, sondern auch aus der eigenen Familie kommt Kritik. Opa Günther Klum geht es aber nicht darum, was seine Enkelin bewirbt, sondern wie. "Schön wäre, wenn Du auch in Deutsch posten würdest", rügt der 77-Jährige in einem Kommentar.

Denn Leni Klum hatte den Post für das Hautpflegeprodukt komplett auf Englisch online gestellt.