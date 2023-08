Leslie Mandoki experimentiert mit KI: "Ergebnis beängstigend"

Um die verstorbenen Bandmitglieder seiner seit 30 Jahren bestehenden Mandoki Soulmates wie etwa Jack Bruce (†2014) oder Michael Brecker (†2007) zu ehren, setzt der Musiker selbst auf Outtakes vergangener Produktionsphasen. Die Soulmates hätten in seinem Studio in Tutzing am Starnberger See "immer deutlich mehr Material aufgenommen" als benötigt.

Im September geben die Soulmates, denen etwa Trompeter Till Brönner (52), Jethro-Tull-Chef Ian Anderson (76) und Jazz- und Fusion-Musiker Mike Stern (70) angehören, Konzerte in Hamburg, Berlin, München, Dresden und Leipzig.

Zudem ist für 2024 ein neues Album mit dem Titel "A Memory of my Future" geplant. Mit der ersten Single des Albums, "Devil's Encyclopedia" (Das Lexikon des Teufels), die seit Donnerstag erhältlich ist, thematisiert Mandoki den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Radikalisierung der Gesellschaft durch Soziale Medien.

"Manch einer weiß nicht mehr, was und wem man glauben soll", sagt Mandoki.