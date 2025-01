Alkoholkonsum trotz Baby-Stillen: "Let's Dance"-Star flippt nach Fan-Kritik im Netz aus!

Köln/Thun (Schweiz) - Christina Hänni (34) steht mal wieder massiv in der Kritik: Diesmal fliegt der Neu-Mama ein Foto mit einem alkoholischen Getränk um die Ohren. Jetzt setzt sie sich zur Wehr und findet dabei deutliche Worte!

Weiter ärgerte sich die Löwenmama darüber, dass man ihr unterstelle, nicht zu wissen, dass "das in die Muttermilch übergeht". In diesem Fall gebe es immer zwei Möglichkeiten: Entweder man stillt ab oder schüttet die nach dem Alkoholkonsum abgepumpte Nahrung einfach weg.

In Christinas Augen ein No-Go: "Wenn ich sage, es ist das erste alkoholische Getränk seit eineinhalb Jahren, dann müsst ihr mir vertrauen, dass ich so viel Menschenverstand habe, dass ich mich nicht vollballer mit Alkohol und dann mein Kind anlege!"

"Manchmal denk ich, Sachen sind selbstverständlich, aber offensichtlich nicht", mokierte sich die Frau von " DSDS "-Gewinner Luca Hänni (30) jetzt dazu in ihrer Story. Sie sei doch arg verwundert, wie viele Fragen sie dazu bekommen habe, ob sie denn nicht noch stille.

Vor wenigen Tagen hatte sich die " Let's Dance "-Profitänzerin mit einem Glas Aperol ablichten lassen und den Schnappschuss auf ihrem Instagram-Kanal geteilt. Bei ihren Fans kam das gar nicht gut an.

Beim Thema Abstillen möchte sich die "Let's Dance"-Bekanntheit auf keine Diskussion mit ihren Fans oder anderen Müttern einlassen. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Einmal in Rage forderte Hänni von ihrer Community, ihr doch ein wenig Vertrauen in ihre Fähigkeiten als Mutter entgegenzubringen. Gleichzeitig stellte sie klar, dass sie "so viel Verantwortungsbewusstsein habe, dass das Kind natürlich keinen Alkohol bekommt".

Zum Thema Abstillen wollte sich Christina indes nicht weiter äußern. Sie offenbarte allerdings, dass sie diesbezüglich jedoch immer wieder unzählige Nachrichten von anderen Müttern in den sozialen Netzwerken erreichen würden.

Doch dieses "Fass" wolle sie gar nicht erst aufmachen, wie sie in ihrer Brandrede deutlich zu verstehen gab. "Das ist ganz MEINE Sache. Das Thema ist mir viel zu sensibel und ich bitte euch, da euch mit Fachpersonal zu eurer individuellen Situation zu beraten", so Hänni.

Von ihren tänzerischen Fähigkeiten dürfen sich die Fans schon in wenigen Wochen wieder überzeugen. Nach einem Jahr Babypause kehrt die gebürtige Russin ab dem 21. Februar auf das gebohnerte "Let's Dance"-Parkett zurück.