"Let's Dance"-Star gesteht unter Tränen: So sehr belasten Marc Eggers die Hassnachrichten

Mit Tanzprofi Renata Lusin (37) hat Marc Eggers (36) bei "Let's Dance" bislang eine gute Figur abgegeben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Erst vor wenigen Wochen meldete sich der Ex-Freund von Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) mit herzzerreißenden Zeilen bei seinen Fans.

"Ich bekomme seit Monaten wirklich unzählige Hassnachrichten, homophobe Nachrichten, Morddrohungen, Beleidigungen, rauf und runter", schrieb der 36-Jährige an seine 300.000 Follower bei Instagram.

Nun legte er gegenüber RTL nach - und verriet, wie belastend die Situation für ihn während seines Tanzabenteuers wirklich ist.

"Das ist halt mies [...]. Aber was soll man machen? Man will sich das ja auch nicht so eingestehen, wenn einen das doch so trifft", meinte Marc mit Tränen in den Augen.