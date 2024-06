"Let's Dance"-Star Patricija Ionel verwundert mit Foto: "So sieht mein Körper aus"

Hamburg - Alexandru (29) und Patricija Ionel (29) schweben aktuell auf Wolke sieben: Die " Let's Dance "-Stars zogen nicht nur vor wenigen Tagen in ihr neues Haus , sondern werden in einigen Wochen auch Eltern von Zwillingen .

"Let's Dance"-Profi Patricija Ionel (29) ist mit Zwillingen im siebten Monat schwanger. Von einem Bauch sieht man allerdings noch nicht so viel. © Fotomontage: Instagram/bellatricija

Inzwischen ist die 29-Jährige im siebten Monat - viel sieht man von der Schwangerschaft aber überraschenderweise noch nicht! Das dachten offensichtlich auch viele Fans, nachdem die werdende Mutter vor einigen Tagen ein Bild gepostet hatte, auf dem ihr Bauch zu sehen war.

"Nach meinem letzten Foto (...) haben mir so viele geschrieben, dass ich einen sehr kleinen Bauch habe und wie die Zwillinge da denn drin sein sollen", berichtete Patricija am gestrigen Mittwoch in ihrer Instagram-Story.

Sie könne ihre Follower beruhigen, führte die Profi-Tänzerin aus: "Der Bauch ist genauso groß, wie er sein soll. So sieht mein Körper einfach aus. Die Kinder sind sowas von gesund. Alles ist perfekt."

Selbst ihre Ärztin sei beeindruckt, verdeutlichte die gebürtige Litauerin: "Sie hatte mir schon bei Noelis [ihrem ersten Kind, Anm. d. Red.] gesagt, sie hätte noch nie so eine Schwangerschaft gesehen, bei der alles wie im Bilderbuch ist. Und jetzt ist es bei den Zwillingen genauso."

Sie wolle nicht damit angeben, wie easy ihre Schwangerschaft sei, sondern einfach ihre Fans beruhigen. "Macht euch keine Sorgen, dass mein Bauch zu klein ist für Zwillinge. Die beiden sind eigentlich sogar schon ein bisschen zu groß. Bei Noelis war der Bauch auch klein, er bei der Geburt aber sehr groß."