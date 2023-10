"Let's Dance"-Star Renata Lusin enthüllt kurioses Detail zum Babygeschlecht

Die Eheleute Renata und Valentin Lusin (beide 36) freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Baby. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)

In einem Zeitraum von gerade einmal 365 Tagen hatten die 36-Jährige und ihr Ehemann Valentin Lusin (36) in der jüngeren Vergangenheit insgesamt drei Fehlgeburten verkraften müssen. Dies passierte jeweils in einem sehr frühen Stadium.

Jetzt scheinen die Vorzeichen deutlich erfolgversprechender zu sein. Renata ist bereits im fünften Monat schwanger. Zuletzt präsentierte sie ihren Mini-Babybauch sogar schon ganz stolz und hoffnungsvoll auf dem roten Teppich.

Viele Fans stellen sich jetzt natürlich die Frage: Wissen die beiden Profitänzer womöglich auch schon das Geschlecht ihres noch ungeborenen Kindes?

Im Interview mit "Gala" verrät die werdende Mutter dazu jetzt ein kurioses Detail.

"Meine Freundin weiß es schon, sie hat es im Umschlag", offenbart Renata. Sie und ihr Mann wollen sich überraschen lassen und deshalb unbedingt noch bis zur geplanten Gender-Reveal-Party am 10. Dezember in Unwissenheit baden.