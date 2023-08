"Let's Dance"-Star Renata Lusin zwischen Kinderwunsch und Angst: "Wusste, das Risiko ist da"

Köln - Renata und Valentin Lusin (beide 36) hatten sich schon so darauf gefreut, Eltern zu werden, doch dann mussten sie gleich drei Schicksalsschläge in einem Jahr hinnehmen. Jede einzelne Schwangerschaft der "Let's Dance"-Profitänzerin endete mit einer Fehlgeburt. Jetzt blickt sie auf die schwere Zeit zurück und kommt zu einem Fazit.

Renata und Valentin Lusin (beide 36) strahlten direkt nach der Verkündung ihrer letzten Schwangerschaft noch vor Glück. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wenn man eine Komplikation in der Schwangerschaft hatte, wird einem beim nächsten Mal die Leichtigkeit genommen", erzählt Renata im RTL-Interview, was sie am eigenen Leib erfahren musste.

Dreimal hatte sie jeweils in frühen Stadien - in der achten, der 13. und zuletzt in der neunten Schwangerschaftswoche - verkraften müssen, dass ihr ungeborenes Kind nicht lebendig zur Welt kommen wird.

Erlebnisse, die enorme Auswirkungen auf die Psyche haben. "Es kommt ein Gefühl der Sorge, der Unsicherheit, der Angst auf", erinnert sich die gebürtige Russin zurück.

Bei den ersten beiden Abgängen hatte Renata den Schmerz über ihren tragischen Verlust noch mit sich selbst und ihrem Ehemann ausgemacht.

Bei der dritten Schwangerschaft war dann bekanntlich alles anders, als die 36-Jährige frühzeitig im TV die Baby-Bombe platzen ließ - und nur drei Wochen später die Hiobsbotschaft bekannt gab. Eine Offenheit, die sie im Nachhinein jedoch keineswegs als Fehler bewertet.