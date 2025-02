Den Tränen nahe: Darum muss Leyla Lahouar "Let's Dance" absagen

Sie hatte die ganze Woche mit Tanzpartner Sergiu Maruster hart für die erste Liveshow von "Let's Dance" trainiert und nun fällt Leyla Lahouar leider aus.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Köln - Was für eine Enttäuschung für Leyla Lahouar: Die 28-Jährige muss krankheitsbedingt ihre Teilnahme an der ersten "Let's Dance"-Show am kommenden Freitag absagen!

Anfang der Woche hatte Leyla Lahouar (28) noch bestens gelaunt mit Tanzpartner Sergiu Maruster (32) trainiert (l.), jetzt musste sie Show am Freitagabend leider krankheitsbedingt absagen. © Bild-Montage: Leyla Lahouar/Instagram, Screenshot Let's Dance/Instagram Das bestätigten sowohl Leyla als auch RTL am heutigen Mittwoch. In einem Video wandte sich die Reality-TV-Berühmtheit an ihre und die "Let's Dance"-Community. "Mein Arzt hat mich erst einmal aus dem Verkehr gezogen und mir sehr, sehr nahe gelegt, keinen Sport zu treiben", erklärte sie sichtlich angeschlagen. "So krank war ich wirklich schon lange nicht mehr." Gleich mehrfach habe sie in der vergangenen Nacht wegen Schweißausbrüchen ihre Kleidung wechseln müssen. Vor allem tue ihr der Ausfall aber für ihren Tanzpartner Sergiu Maruster (32) leid. "Es ist sein erstes Mal 'Let's Dance' und es wäre unsere erste Liveshow als Tanzpaar gewesen und das macht mich wirklich fertig", sagte sie mit Tränen in den Augen. Leyla Lahouar Erstes Training mit Sergiu: So leidet Leyla Lahouar gerade für "Let's Dance" Wirklich schade für die beiden, denn hinter ihnen liegt zudem eine wirklich harte Trainingswoche, wie Leyla wiederholt für ihre Follower auf Instagram dokumentierte. Gleich mehrere Packungen mit Blasenpflastern verbrauchte sie, aber sie biss sich durch.

Schon am Dienstagabend fühlte sich Leyla Lahouar nicht gut

Am Dienstagabend hatte sich Leyla bereits krank gefühlt und sich von ihrer Mutter bekochen lassen. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa