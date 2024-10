Mord-Drohung gegen Leyla Lahouar und ihre Mutter

Frankfurt am Main - Reality-Girl Leyla Lahouar (28) und ihr Lebensgefährte Mike Heiter (32) sind aktuell bei " Promi Big Brother " mit dabei, doch die Bekanntheit der Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln hat sehr finstere Schattenseiten: Eine Mord-Drohung gegen Leyla und ihre Mutter wurde nun bekannt!

Danach heißt es: "Leyla hat in den letzten zwei Tagen so viele Nachrichten erhalten, die unter der Gürtellinie und voller Hass sind, aber nicht nur gegen ihre Person, sondern auch Mike und alle, die etwas mit den beiden zu tun haben."

Das Instagram-Profil der 28-Jährigen wird gegenwärtig von dem mit ihr befreundeten Fotografen Lucca Brand (26) aus Berlin betreut. Am gestrigen Samstag veröffentlichte dieser dort eine Story, deren Inhalt es in sich hat.

Der Screenshot zeigt eine Instagram_Story, die am gestrigen Samstag auf dem Instagram-Profil der 28-Jährigen veröffentlicht wurde. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

Als Beispiel wird in der Story eine Botschaft eingeblendet, die laut dem Berliner kürzlich die Mutter von Leyla erreicht hat. Diese ist keine Person des öffentlichen Lebens, tritt aber aufgrund der Bekanntheit ihrer Tochter auch ab und an öffentlich in Erscheinung.

In der Hass-Nachricht wird die 28-Jährige als angebliche Prostituierte beschimpft und sowohl Leyla als auch ihre Mutter werden mit dem Tod bedroht - es ist wörtlich von "Abstechen" die Rede!

Lucca Brand bekennt, dass er von der Mord-Drohung "zu tiefst geschockt" sei. Derartig bösartige Nachrichten seien "untragbar".

"Bitte hört auf mit dem Hass!", formuliert der Berliner einen Appell an die Social-Media-Nutzer. Er gibt auch zu bedenken, dass solche Nachrichten und Kommentare "Spuren" bei den Betroffenen hinterließen.

Zugleich bedankt sich der Freund von Leyla Lahouar aber auch bei den Fans der 28-Jährigen für deren Unterstützung: "Lasst uns den Hatern zeigen, wie stark wir sind 🙏🏻."