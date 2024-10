Nach Promi-BB-Triumph: Leyla watscht Weltmeister gnadenlos ab

Frankfurt am Main/Köln - Gerade erst um den Titel der "Promi Big Brother"-Gewinnerin sowie 100.000 Euro reicher geworden, galt für Leyla Lahouar (28) nur eins: Ab in den nächsten Dönerladen. Mit an Bord war neben ihrem frischgebackenen Verlobten, Mike Heiter (32), auch PBB-Kumpel Sinan Movez (19). Der prominente Schnittfleisch-Vertreiber kam dabei aber alles andere als gut weg.