Lichtblick nach Krebsschock: Offene Worte von RTL-Moderatorin Jana Wosnitza

Köln - Schicksalsschläge gibt es in jeder Familie, auch Jana Wosnitza (31) ist davon nicht befreit. Die Mutter der RTL -Moderatorin leidet an einer schweren Krebserkrankung. Doch es gibt Hoffnung!

Als die Krankheit eigentlich schon als besiegt galt, schlug sie doppelt und dreifach zurück. 2021 war der Krebs nicht nur an selber Stelle zurückgekehrt, sondern hatte auch noch gestreut - mit Metastasen in der Lunge und den Lymphknoten unterm Arm.

Bei "Let's Dance" tanzte die 31-jährige Kölnerin im Frühsommer auf einen sensationellen zweiten Platz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Was sie damit meint? Ursprünglich galt der Krebs bei Mama Monica als unheilbar. Bis jetzt hat sie der düsteren Prognose der Mediziner allerdings ein Schnippchen schlagen können. Sehr zum Gefallen ihres Sprösslings natürlich.

Doch die lange Leidenszeit ist auch an Jana nicht spurlos vorübergegangen. Es gebe aber auch positive Aspekte: "Man lernt seine eigene Stärke, die wir aber glaub' ich alle in uns haben, nochmal neu kennen", so die Gastgeberin der NFL-Übertragungen.

Und weiter: "Du weißt erst, wie stark du bist, wenn Stark-Sein die einzige Option ist, die du hast." Das Worst-Case-Szenario habe ihr aber auch ein Stück Ruhe und Gelassenheit geschenkt. "Danach relativiert sich sehr vieles", betonte die Kölnerin.

Neben ihren Moderationsauftritten am Sonntagabend sorgte Jana zuletzt unter anderem auch bei "Let's Dance" für Furore, wo sie an der Seite von Vadim Garbuzov (37) am Ende Rang zwei belegte. In der Daily-Soap "Unter uns" durfte sie bereits ein wenig Schauspielerfahrung sammeln.