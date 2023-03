09.03.2023 17:17 Liebes-Aus bei Golf-Star Tiger Woods: Macht seine Ex bald sexuelle Belästigung publik?

Was lief zwischen Golf-Legende Tiger Woods und seiner Ex Erica Herman schief? Ein Blick in aktuelle Gerichtsunterlagen gibt Aufschluss.

Von Benjamin Richter

Los Angeles - Was lief zwischen Golf-Legende Tiger Woods (47) und seiner Ex Erica Herman (39) schief? Ein Blick in aktuelle Gerichtsunterlagen gibt Aufschluss. Kaum waren sie voneinander getrennt, reichte Erica Herman (39) Klage gegen Tiger Woods (47) ein. © MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Sechs Jahre lang waren Tiger Woods und Erica Herman zusammen. Nun hat das Promi-Paar jedoch überraschend Schluss gemacht. Doch damit nicht genug: Wie die New York Post berichtet, hat die 39-Jährige Klage gegen ihren Ex eingereicht. Darin fordert sie die Aufhebung der Geheimhaltungsvereinbarung, die sie im August 2017 unterschrieben hat. In der Klage beruft sich Herman auf den Speak Out Act - ein Gesetz, das die Aufhebung einer Geheimhaltungsvereinbarung erlaubt, wenn es Beweise für sexuelle Übergriffe oder Belästigungen gibt. Promis & Stars TikTok-Star will Luxus-Kleid verschenken: Fans möchten es aber nicht haben Wurde die langjährige Partnerin des Golf-Profis also sexuell belästigt? In den Gerichtsdokumenten selbst werden noch keine konkreten Anschuldigungen von Übergriffen oder Belästigungen erwähnt. Doch sollte Herman mit ihrer Klage Erfolg haben, könnte sie jede Menge intime Details aus ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit bringen. Anwalt von Erica Herman fordert Klärung vonseiten des Gerichts War Tiger Woods gegenüber seiner Ex-Freundin sexuell übergriffig? © Ryan Kang/FR171219 AP/dpa Auch Hermans Anwalt beklagte in einem Schriftstück die "akute Ungewissheit" und die "aggressive Verwendung von Tiger Woods' Geheimhaltungsklausel". Die Klägerin sei entsprechend "unsicher, ob sie unter anderem Fakten offenlegen darf, die zu verschiedenen Rechtsansprüchen führen, die sie zu haben glaubt." "Sie weiß derzeit auch nicht, welche anderen Informationen über ihr Leben sie mit wem besprechen darf. Es besteht daher ein aktiver Streit zwischen der Klägerin und dem Beklagten, für den die Klägerin eine klärende Antwort des Gerichts benötigt", so der Anwalt. Promis & Stars Liebes-Aus bei Stefano Zarrella und Romina Palm: Ex-Verlobte bestätigen Trennung In der Klageschrift steht zwar nichts von einer offiziellen Trennung des Promi-Paares, aber es wird erwähnt, dass Woods und Herman "eine lange Beziehung" hatten, die sowohl beruflicher als auch privater Natur war. Das letzte Wort zwischen Tiger Woods und Erica Herman scheint jedenfalls noch längst nicht gesprochen zu sein.

Titelfoto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP