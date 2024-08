Liebes-Comeback? Sharon Battiste und Jan Hoffmann teilen süße Neuigkeiten

Sharon Battiste (32) und Jan Hoffmann (32) teilten am Wochenende süße Nachrichten mit ihren Fans. © Screenshot/Instagram/sharonbattiste_, janhoffmann__ (Bildmontage)

Am Sonntag zeigten sich die beiden völlig überraschend im gemeinsamen Strand-Urlaub: "Bin wieder da. Ist einiges passiert", erklärte Jan zunächst in seiner Instagram-Story. Doch dann veröffentlichte er auch ein Bild, in dem er die strahlende Sharon im Arm hält und kommentierte vielsagend: "Das ist glaube ich die wichtigste Nachricht." Dazu platzierte er von Herzchen umgebende Emojis.

Und auch Sharon hatte ihren Fans zunächst noch vage angeteasert: "Ich habe ein Plus 1 im Gepäck", bevor sie dann die Bombe platzen ließ und Jan, umgeben von Herzchen, in ihrer Story zeigte.

Im Mai hatten Sharon und Jan eigentlich ihre Trennung bekanntgegeben: "Mit einem schweren, aber dennoch entschlossenen Herzen möchten Jan und ich euch mitteilen, dass wir uns entschieden haben, getrennte Wege zu gehen", hieß es damals in einem gemeinsamen Statement der beiden Influencer. Doch sie hätten sich im Guten getrennt.

Dann begannen sie, ihren gemeinsamen Haushalt in Hannover Stück für Stück aufzulösen. Vor allem Sharon teilte dabei auch ihre Gefühlslage mit ihren Followern. Sie sprach darüber, noch nicht zu wissen, wo sie eigentlich hingehöre.

Schließlich hatte sie für Jan ihrer Wahl-Heimat Köln den Rücken gekehrt und war mit ihm in ein Haus in Niedersachsen gezogen.