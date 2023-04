Linda Nobat verkündet traurige Neuigkeiten: "Einige haben es ja schon vermutet"

Hanau/Frankfurt am Main - Verhältnismäßig lange für eine Social-Media-affine Person des öffentlichen Lebens war es ruhig um Linda Nobat (28) . Am Dienstag wartet die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin dann aber mit einer wahrhaft traurigen Neuigkeit auf.

Im August vergangenen Jahres hatte Ex-Dschungelcamperin Linda Nobat (28) ihre Beziehung öffentlich gemacht. © Instagram/iamlindadt

Rund anderthalb Monate waren zwischen ihrem vorerst letzten und dem vorangegangenen Instagram-Beitrag vergangen, ehe nun eine wahre Knaller-Meldung folgte.

In dem Post vom Dienstagvormittag verkündete die 28-jährige Hanauerin nämlich, dass sie sich von ihrem jetzigen Ex-Partner getrennt habe. Während sie für den Beitrag ein in Schwarz-Weiß gehaltenes Foto im karierten Zweiteiler wählte, setzte sie in der Bildunterschrift auf mitunter höchst philosophische Formulierungen.

"Manche Dinge sind eben nicht dafür bestimmt, ewig zu halten. Manchmal ist es ein kleines Stück, dass man gemeinsam geht, und manchmal eben ein großes Stück", leitete sie ihr Statement ein. Mit diesem machte sie unmissverständlich klar, dass sie und ihr Partner seit nicht genauer genannter Zeit getrennte Wege gehen.

Dabei sei es einigen ihrer rund 53.000 Follower wohl schon aufgefallen, dass es bei der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin und ihrem Ex-Partner zuletzt zumindest gekriselt haben müsste.

Neben ausgebliebenen gemeinsamen Auftritten auf ihrem Social-Media-Profil waren zudem sämtliche Beiträge verschwunden, die den Mann an ihrer Seite zumindest teilweise zeigten.