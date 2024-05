Trennung von Thomas Müller? So reagiert Lisa auf ihrem Reitturnier

München - Nach Gerüchten um eine Trennung haben sich Lisa (34) und Thomas Müller (34) auf der "Pferd International" in Münchner erstmals wieder zusammen gezeigt.

Thomas Müller (34) begleitet seine Frau Lisa (34) oft zu ihren Reitturnieren und ist meist direkt am Platz dabei. © Uwe Anspach/dpa

Dressur-Reiterin Lisa löschte zuletzt alle gemeinsamen Fotos mit dem Bayern-Spieler auf ihrem Instagram-Kanal und entfolgte ihrem Ehemann auf der Plattform. Doch ist das Grund zur Sorge?

Gerüchte über Zoff und Trennung im Hause Müller machten online schnell die Runde. Auf dem Münchner Reitturnier, bei dem Lisa antrat, waren die beiden nun wieder zusammen zu sehen.

Während Thomas am Freitagmittag noch an der Säbener Straße trainierte, saß Lisa bereits hoch zu Ross und trat zu ihrem ersten Wettbewerb an.

Nachdem sie den achten Platz belegt hatte, wollte sich die 34-Jährige gegenüber der Bild-Zeitung nicht zu Privatem äußern. Am Nachmittag war dann auch Thomas auf dem Gelände und schaute seiner Frau von der VIP-Tribüne bei den weiteren Prüfungen zu. Auch er hielt sich bedeckt, posierte aber mit Fans für Fotos.

In den vergangenen Jahren war der pferdebegeisterte Fußballer noch direkt am Platz beim Team um Lisa dabei gewesen - jetzt belegte er wohl eine reine Zuschauerrolle. Wird Lisa der Rummel um den Profi-Kicker bei Wettkämpfen zu viel?