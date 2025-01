Live im Studio: Dschungel-Legende Hanka Rackwitz bricht in Tränen aus

Hanka Rackwitz (55) erzählte am Mittwoch live im "stern TV"-Studio von ihren jahrzehntelangen Zwangsstörungen. © sternTV

"Ich musste jetzt schon wieder dreimal schlucken, weil man sofort wie Raumschiff Enterprise in diese Emotionen reingebeamt", sagt Rackwitz, nachdem sie bei "stern TV" einen Einspielfilm mitverfolgt hat, in dem ihre Leidenszeit gezeigt wurde.

Bis zu 100 Mal täglich hat sie sich die Hände gewaschen, traute sich nicht, Türklinken anzufassen, konnte keine menschlichen Berührungen zulassen. "Ich hatte Angst vor der Luft, Angst zu erblinden, Angst vor Haarausfall und was ich gegessen habe, musste ich ausbrechen."

Dass der Tonmann ihr beim Dreh in dem von ihr bewohnten Wasserschloss in Mücheln bei Leipzig das Mikro am Kragen richtet, ist nicht selbstverständlich. "Das wäre früher undenkbar gewesen. Ich hätte deine Finger checken müssen und dich fragen müssen, ob du deine Hände heute gewaschen hast und zu wie viel Prozent du dir sicher bist, dass du sie dir gewaschen hast", erinnert sich die gebürtige Merseburgerin.

Bis zu 45 Minuten lang kontrollierte sie vor Verlassen ihrer Wohnung, ob die Herdplatten wirklich ausgeschaltet sind und machte sogar Beweisfotos.