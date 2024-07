Als Loredana Wollny dieses Bild teilt, reagieren sogar ihre Schwestern

Kein Wunder, dass da nicht nur die Instagram-Community der 20-Jährigen in Jubelstürme verfiel, sondern auch die Schwestern des Wollny-Nesthäkchens, die das Bild unter anderem mit "Kleiner Schatz" und zahlreichen Herzen kommentierten.

Dazu schrieb Loredana: "Wir sind so stolz auf dich, wie du alles machst. Du wirst so schnell groß. Wir lieben dich", und fügte ihren Worten mehrere Herz-Emojis hinzu.

Auf dem Schnappschuss kuschelt sich der Einjährige - samt Schnuller im Mund - an seine junge Mama, die ein seliges Lächeln auflegt.

Umso mehr freute sich ihre Community, als die jüngste Wollny-Tochter am Donnerstagabend einen neuen Beitrag auf ihrem Kanal hochgeladen hatte, der sie an der Seite ihres Sprösslings zeigt.

Loredana und Söhnchen Aurelio (1) genießen die Sommerferien in der Türkei. © Instagram/loredanawollny

Während Lore es sich inzwischen den Großteil des Jahres auf dem Zweitwohnsitz der Familie gut gehen lässt, halten sich zurzeit auch viele weitere Mitglieder der Großfamilie in der Türkei auf und genießen dort die Sommerferien.

So hatten auch Loredanas Schwestern in den vergangenen Wochen immer wieder kleine Einblicke in die Familienzeit gegeben, sich beim Planschen im Pool gezeigt oder die Fans bei einem Beauty-Programm der etwas anderen Art teilhaben lassen.

Lediglich bei Sarah-Jane (25) und Lavinia (24) sieht das Ferien-Programm ein wenig anders aus: Während die 25-jährige Altenpflegerin beruflich eingespannt ist, hat "Lavi" alle Hände voll mit den Umzugs- und Renovierungsarbeiten ihrer Familie zu tun.

Die Erholung in der Türkei muss da erst mal warten.