Ganz alleine im OP-Saal: Loredana Wollny brachte Baby ohne Freund Servet zur Welt!

Loredana Wollny (19) und ihr türkischer Freund Servet sind seit dem 22. Dezember 2022 frischgebackene Eltern. © Instagram/loredanawollny (Screenshots, Bildmontage)

"Ich will kein Kind mehr", wimmert das Nesthäkchen aus Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie, als ihr kurz vor Weihnachten mitten in der Nacht plötzlich die Fruchtblase platzt. So zu sehen in der Doppelfolge von "Die Wollnys", die am 5. April bei RTLZWEI ausgestrahlt wurde.

Während Schwester Sarafina Wollny (28) munter die Kamera draufhält, macht sich bei "Lore" so etwas wie Panik breit. Immerhin war die Geburt des Babys erst für satte vier Wochen später ausgerechnet.

Auch in der türkischen Urlaubsregion Ilica herrscht Aufregung. "Wir haben eben gerade die Nachricht bekommen, dass Loredana jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus ist", teilt Estefania Wollny (21) in einem selbst aufgenommenen Clip mit. Ebenfalls mit von der Partie: Kindsvater Servet.

Loredanas türkischer Freund hat es demnach nicht rechtzeitig nach Deutschland geschafft, um seiner Verlobten bei der Entbindung ihres gemeinsamen Kindes zur Seite zu stehen.

Probleme mit den Einreisedokumenten sollen der Grund dafür gewesen sein.