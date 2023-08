Gerüchte über Schwangerschaft: Loredana Wollny spricht Klartext!

Der kleine Aurelio ist der ganze Stolz der jüngsten Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (58, "Die Wollnys", "Promi Big Brother"). © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)

"Ich bin nicht schwanger!", stellte das Nesthäkchen des TV-Clans in der Kommentarspalte unter dem Beitrag klar und erhielt aus den Reihen ihrer Community jede Menge Zuspruch.

"So was kann sehr verletzend sein. Ein Bauch verschwindet nicht einfach so nach einer Schwangerschaft", ärgerte sich eine Nutzerin über die unsensible Beurteilung der vermeintlichen Bauchwölbung. Ergänzend fügte sie hinzu: "Ich für meinen Teil sehe nichts."

Ein anderer Follower schlug in dieselbe Kerbe: "Traurig, dass man heutzutage nicht mal mehr ein einfaches schönes Familienfoto posten darf, ohne dass man sofort sagt, sie wäre schwanger." Eine solche Mutmaßung könne auch die Psyche des Betroffenen belasten.

Aufgrund der traumatischen Erlebnisse im Rahmen der Geburt des kleinen Aurelio hatte Loredana zu Beginn des Jahres eigentlich für sich entschieden, kein weiteres Kind mehr zu wollen.