"Ganz offen darüber sprechen": Loredana Wollny kämpft mit "gesundheitlichen Problemen"!

Loredana Wollny (20) hatte sich aus dem Wartezimmer heraus bei ihren Instagram-Fans gemeldet. Ihr Verlobter hatte sie zu ihrem Arzttermin begleitet. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshot)

Die Anhänger der 20-Jährigen dürften es inzwischen gewohnt sein, dass "Lore" sich nur noch sporadisch bei ihnen meldet. Als Grund hatte die Mutter eines Sohnes in der Vergangenheit schon häufiger angeführt, sich nicht mehr dem Hass einiger User aussetzen zu wollen, die zum Teil sogar Drohungen und Beleidigungen gegen den kleinen Aurelio (1) ausgesprochen hatten.

Am Samstag lieferte Loredana ihren Fans jedoch einen ganz anderen Grund, warum es auf ihrem Kanal zuletzt derart still geworden war!

"Von uns kam in letzter Zeit absolut gar nichts, weil ich einige gesundheitliche Probleme hatte", schilderte die Wollny-Tochter in ihrer neuesten Story, während ihr Verlobter Servet nehmen ihr saß. Die beiden befanden sich dabei im Wartezimmer einer Zahnarztpraxis in der Türkei.

Mehr erfuhren die Anhänger der Jung-Mama zunächst aber nicht. "Was für gesundheitliche Probleme [ich habe], kann ich euch hoffentlich ganz bald verraten und mit euch ganz offen darüber sprechen", erklärte Loredana stattdessen und schwieg vorerst darüber, unter welchen konkreten Beschwerden sie leidet.

Nur so viel offenbarte die 20-Jährige: "Wir sind jetzt gerade beim Zahnarzt und lassen meine Schmerzen nehmen."