Loredana Wollny teilt neues Foto - Fans fällt eine Sache besonders auf: "Seitdem dein Sohn da ist"

Hückelhoven - Loredana Wollny (19) ist völlig vernarrt in ihr Baby - und das soll auch jeder sehen. So teilte die Wollny-Tochter jüngst ein neues Mutter-Sohn-Bild, bei dem den Fans der Jung-Mama vor allem eine Sache auffiel!

Auch zahlreiche Follower honorierten den Schnappschuss mit einer Vielzahl an Komplimenten - wobei vielen Usern eine Sache besonders auffiel: Loredanas Entwicklung.

Der Sprössling des Wollny-Kükens schlummerte auf dem Foto friedlich in den Armen seiner jungen Mama, während Loredana wiederum liebevoll das Händchen ihres Sohnes hielt.

So meldete sich Lore auch am Osterwochenende bei ihren Fans und teilte einen neuen Schnappschuss auf ihrem Kanal, auf dem sie sich zusammen mit Söhnchen Aurelio Servet zeigte.

Zurzeit meldet Loredana sich nahezu täglich bei ihren mehr als 430.000 Instagram-Fans und gibt ihren Followern dabei immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag als Neu-Mama.

Loredana Wollny (19) wurde von ihren Fans für ihre tolle Entwicklung gelobt. © Instagram/loredanawollny

"Du bist eine tolle Mutter. Du hast dich, seitdem dein Sohn da ist, gut gemacht" oder "Du machst das so gut!" war unter anderem in der Kommentarspalte des Beitrags zu lesen - was vor allem Loredana sehr freuen dürfte.

Nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft hatten viele User der 19-Jährigen die frühe Mutterschaft nämlich nicht zugetraut, wie aus etlichen Hass-Kommentaren hervorgegangen war.

Inzwischen scheinen Lore und ihr Verlobter Servet die meisten Kritiker nun endgültig vom Gegenteil überzeugt zu haben. So hieß es erst kürzlich unter einem Familienbild der drei: "Er [Servet] wird mir immer sympathischer" und "Ihr seht toll zusammen aus. Ganz viel Glück für euch und eure kleine Familie".