Loredana Wollny und Verlobter hauen Fans mit neuem Bild um: "Wird mir immer sympathischer"

Loredana Wollny (19) musste in den vergangenen Monaten viel Kritik einstecken. Dabei wurde auch immer wieder ihr Verlobter Servet angegriffen.

Von Laura Miemczyk

Hückelhoven - Loredana Wollny (19) teilte mit ihren Instagram-Fans am Samstag ein neues Bild, auf dem sie sich an der Seite ihres Verlobten Servet gezeigt hatte. Nachdem die Wollny-Tochter in den vergangenen Monaten viel Kritik einstecken musste, wurden die jungen Eltern nun mit Komplimenten überhäuft.

Loredana Wollny (19) ist an der Seite ihres Verlobten Servet sehr glücklich. © Instagram/loredanawollny Loredana Wollny hatte seit Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft im vergangenen Jahr harsche Kritik einstecken müssen. Viele Fans waren der Meinung, die damals 18-Jährige sei viel zu jung, um der Mutterrolle gerecht zu werden, und äußerten unverhohlen ihre Kritik in sämtlichen Kommentarspalten unter den Instagram-Beiträgen der Wollny-Tochter. "Das Kind tut mir jetzt schon leid", lautete nur einer von vielen Negativ-Kommentaren. Doch damit nicht genug, denn auch die Wahl ihres Partners sorgte bei einigen Nutzern für Unmut. Loredana und ihr Verlobter, der aus der Türkei stammt, mussten sich zum Teil eine Vielzahl rassistischer Bemerkungen gefallen lassen, sodass sich letztlich sogar Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) einschaltete und ein Machtwort sprach! Kurt Krömer Jella Haase über Kurt Krömer: "Ich fand dich unsympathisch!" Inzwischen scheinen sich die Hater jedoch beruhigt zu haben. Als Lore am Samstag ein neues Pärchen-Bild auf ihrem Kanal geteilt hatte, auf dem sie zusammen mit ihrem Verlobten zu sehen gewesen war, regnete es in der Kommentarspalte nämlich keinen Hass, sondern Komplimente! Auf dem Schnappschuss hatten die jungen Eltern - Arm in Arm - vor dem Badezimmerspiegel posiert und glücklich in die Kamera gelächelt. "Liebe ist nur ein Wort - bis jemand kommt und ihm eine Bedeutung gibt", schrieb die 19-Jährige in der Bildunterschrift und wurde von ihrer Community prompt mit Glückwünschen überhäuft.

Loredana Wollny hat sich in den Augen ihrer Fans toll entwickelt