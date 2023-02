Loredana Wollny veröffentlicht erstes Familienbild: Fans fällt direkt eine Sache auf

Auf dem Schnapsschuss hatte die jüngste Wollny-Tochter einen Strandspaziergang mit ihrer kleinen Familie unternommen und lächelte an der Seite von Freund Servet in die Kamera. Mit dabei war natürlich auch der kleine Sohn des Paares, der sich die frische Meeresluft im Kinderwagen um die Nase wehen ließ.

Am Freitag verzückte "Lore" ihre Follower dann schon wieder mit einem neuen Bild, das sie auf ihrem Kanal geteilt hatte.

Die 18-Jährige hatte ihre Community in den letzten Wochen nämlich nicht nur mit niedlichen Schnappschüssen ihres Sprösslings verzückt, sondern auch ein erstes gemeinsames Bild mit ihrem Liebsten Servet geteilt.

Nachdem Loredana ihren rund 400.000 Instagram-Fans in den vergangenen Monaten recht wenig Content geliefert hatte, ist sie seit der Geburt ihres Sohnes Aurelio wieder deutlich mitteilungsfreudiger.

Der kleine Aurelio Servet Wollny kam im Dezember 2022 zur Welt. © Instagram/loredanawollny

"Familie bedeutet für den Rest deines Lebens nie wieder allein zu sein", schrieb die 18-Jährige zu dem Foto, das innerhalb kürzester Zeit von tausenden Fans "gelikt" wurde. Die meisten User wünschten der jungen Familie in der Kommentarspalte neben dem Beitrag "alles Glück der Welt", einigen fiel jedoch auch etwas auf.

So erklärte ein Follower, dass man "direkt sieht, dass der kleine eine Mischung aus euch beiden ist", was zig User mit einem "Like" des Kommentars bestätigten.

Loredana könnte ihrem neuesten Post zu urteilen wohl nicht stolzer auf ihre Familie sein und freut sich nun sicher riesig, an der Seite ihrer beiden Männer in die Zukunft zu starten.