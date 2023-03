Rund 13 Wochen nach Geburt: Loredana Wollny und Verlobter fliegen ohne Baby nach Istanbul

Loredana Wollny (18) und ihr Verlobter Servet sind Ende Dezember zum ersten Mal Eltern geworden. © Instagram/loredanawollny

Seit der Geburt ihres Sohnes im vergangenen Dezember hat sich in Loredanas Leben eine Menge verändert.

Die jüngste Wollny-Tochter hat mit ihrem Säugling alle Hände voll zu tun, nimmt sich zwischen Windeln wechseln und Haushalt schmeißen jedoch auch immer wieder die Zeit, ihre rund 417.000 Instagram-Fans auf dem Laufenden zu halten.

So meldete sich Loredana auch am Montag in ihrer Story, zeigte sich dabei wieder mal an der Seite ihres Verlobten und gab ihrer Community ein kleines Alltags-Update, während sie neben ihrem Liebsten im Flugzeug gesessen hatte.

"Servet und ich sind heute ganz spontan nach Istanbul geflogen", erklärte die Jungmama ihren Fans, wollte dann aber noch nicht mit der Sprache herausrücken, was das Paar zu dem spontanen Ausflug veranlasst hatte.

"Was genau wir hier machen, da nehmen wir euch die nächsten Tage mit. Wir bleiben nämlich ein paar Tage hier", offenbarte Lore lediglich und grinste vielversprechend.

Ihr Söhnchen hatten die jungen Eltern nicht auf die Reise mitgenommen. Der kleine Sprössling des Paares sei bei Oma Silvia (57) untergebracht, wie die TV-Bekanntheit erklärte.