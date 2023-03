hart aber fair: "Mehr Geld für weniger Arbeit?"

Köln - Die "hart aber fair"-Quoten sind mies, die Art, wie "Neu"-Moderator Louis Klamroth (33) seine Sendung im Ersten moderiert, wird in sozialen Medien zum Teil heftig kritisiert. Zu übergriffig reagiere er manchem Gast gegenüber...

"hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth (33). © WDR/Oliver Ziebe

Auch seine Liebesbeziehung zu Luisa Neubauer (26, "Fridays for Future") geriet mehr in den Fokus als Klamroths Moderationstätigkeit.

Am Montag nun versucht er sich erneut. Nachdem es vergangene Woche um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gegangen war, stehen in der nächsten Talk-Ausgabe "Arbeitnehmer" im Mittelpunkt.

Klamroths Thema lautet: "Die neue Macht der Arbeitnehmer: Mehr Geld für weniger Arbeit?"

"Drohen Streiks wie seit Langem nicht?", will der Moderator laut Ankündigung wissen.