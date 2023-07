"Love Island"-Chethrin über ungeborenen Sohn: Der wird kein Influencer!

Leipzig - Die Ex-" Love Island "-Kandidatin Chethrin Schulze (31) erwartet mit ihrem Freund einen Sohn. In ihrer Instagram-Story erzählt sie von ihrem emotionalen Termin bei der Feindiagnostik.

Chethrin (31) erzählt ganz aufgeregt ihren Followern vom Ultraschall-Termin ihres Babys. © Screenshot/Instagram/chethrin_official

Bei der Untersuchung sollte die TV-Beauty nähere Aufnahmen vom Gesicht ihres Babys bekommen. Darauf freute sich Chethrin schon lange Zeit. Zunächst wurde die werdende Mama allerdings enttäuscht, auf Instagram erzählt sie, wieso.



"Macht seine Arme vors Gesicht und seine Beine, gar keinen Bock gehabt auf so was. Also der ist auf jeden Fall diesbezüglich nicht die Mama, der ist ganz der Papa."

Daraus folgert der Reality-Star auch gleich noch etwas anderes.

"Also der wird wirklich kein Influencer, der wird auch nicht in die Öffentlichkeit gehen oder so. Ich weiß nicht, was er wird, ich glaub, der wird Anwalt. Auf jeden Fall nichts vor der Kamera."

Der behandelnde Arzt hat die werdenden Eltern daraufhin zum Spazierengehen geschickt, in der Hoffnung, dass der Kleine sich zu einem späteren Zeitpunkt zeigt.