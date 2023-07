"Love Island"-Chethrin verzweifelt: Aus diesem Grund passt ihr kein BH

Leipzig - Chethrin Schulze genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen und ist happy. Ein Problem hat die Ex " Love Island "-Beauty aber und bittet ihre Community um Hilfe.

Chethrin bittet in ihrer Instagram Story ihre Follower um Hilfe. © Screenshot/Instagram/chethrin_official

Chethrin ist verzweifelt, weil ihre Brüste in der Schwangerschaft immer größer werden und ihr deshalb kein einziger BH passt. Die Schwierigkeit ist dabei allerdings nicht nur das große Körbchen.

Mit einem Hilferuf wendet sie sich an ihre Follower. "Ihr wisst ja, dass ich durch meine Silikonbrüste eigentlich nie einen BH getragen habe. Ich hatte ein oder zwei BHs. Am Umfang passen die noch, aber halt vom Körbchen nicht mehr. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich denn BHs, die dieses Riesen-Körbchen füllen, aber trotzdem vom Umfang passen?"

Der Reality-Star kann es nicht fassen, dass es keine BHs mit großen Körbchen und kleinem Umfang gibt. Denn an der Taille hat die werdende Mutter bisher nicht zugenommen.

Hilfe bekommt die Leipzigerin schnell. Ihre Follower überfluten sie mit Nachrichten zu ihrer Frage. Aber Chethrin hat auch Ansprüche und ganz genaue Vorstellungen von einem perfekten BH.

"Ich war gerade eine Sekunde in meinem Postfach und es explodiert wegen dem Thema der BHs. Ich will euch noch eine Sache sagen, ich möchte auf jeden Fall nicht so ein BH, wo meine Brüste solche 'Spitzbrüstchen' werden. Und ich möchte auch nichts mit Push-up. Ich habe da halt auch meine Vorstellung, das ist ja auch noch das Schlimmste", erklärt sie.