"Love Island"-Greta über krasse Begegnung mit Ex-Freund Fynn: So war seine Reaktion

In ihrer neuen Heimat Berlin traf Greta Engelfried (24) auf ihren ehemaligen Partner und aktuellen Bachelorette-Gewinner Fynn Lukas Kunz (26). © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_, fynnlukaskunz

Die 24-Jährige, die vor ihrem Umzug in die Hauptstadt lange in Bad Homburg bei Frankfurt am Main lebte, veranstaltete am gestrigen Dienstag eine in Social-Media-Kreisen übliche Frage-Antwort-Runde.



Dabei interessierte sich mindestens ein Follower auch dafür, ob Greta ihre ehemalige Love-Island-Liebe Fynn bereits in Berlin getroffen habe, der mittlerweile ebenfalls mit seiner neuen Freundin Jennifer Saro (27) in der Hauptstadt lebt.

Kurzer Spoiler: ja! Aber wie genau die Begegnung ablief, verriet die Wahl-Berlinerin im Anschluss noch ein wenig detaillierter.

Im Rahmen eines Konzertbesuchs habe Fynn gemeinsam mit Bachelorette Jennifer direkt hinter Greta in der Warteschlange an der Garderobe angestanden, berichtet sie in ihrem Insta-Q&A.