Influencerin zum Valentinstag: "Bitte, hört auf damit!"

Koblenz - Der 14. Februar gilt allgemein als der Tag der Verliebten, doch Influencerin Mademoiselle Nicolette (35) nahm den heutigen "Valentinstag" auch zum Anlass, um sich mit einem energisch vorgetragenen Appell an die Öffentlichkeit zu wenden.

Mademoiselle Nicolette (35) ist als Comedian und Influencerin erfolgreich - ihr wöchentliches Instagram-Event "Dirty Donnerstag" ist ebenso berühmt wie berüchtigt. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Die Koblenzerin saß in einem Auto, als sie am Nachmittag in mehreren Instagram-Storys zu ihren rund 270.000 Followern sprach.

Zunächst wünschte die 35-Jährige allen Zuschauern einen schönen Valentinstag, sie ließ aber auch fallen, dass sie an diesem Tag kein Date habe.

Danach kam Mademoiselle Nicolette auf ihr Anliegen zu sprechen: "Ich hätte da eine klitzekleine Anmerkung, ich würde schon fast behaupten eine kleine Bitte an viele Mütter da draußen, an viele Väter, aber auch an alle die glücklichen vergebenen Menschen", beschrieb sie den Kreis der Adressaten ihres Appells.

"Tut mir einen Gefallen, bitte empfindet kein Mitleid mit Menschen die Single sind, und bitte unterlasst so Sprüche wie 'Der Richtige kommt noch', 'Die Richtige kommt noch', 'Du bist zu wählerisch'", fuhr die Influencerin fort.

Sie betonte mit Nachdruck: "Bitte, hört auf damit!"