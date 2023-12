Madonna wird auf der Bühne emotional: "Dass ich heute hier bin, ist ein Wunder!"

Brooklyn/New York (USA) - Vor gut sechs Monaten musste Madonna (65) aufgrund einer bakteriellen Infektion ihre geplante Tournee verschieben. Inzwischen ist ihre "Celebrations"-Tour in vollem Gange. Am Wochenende verriet die Sängerin ihrem Publikum dabei ein erschreckendes Detail aus ihrer Zeit auf der Intensivstation.

Madonna (65) bedankte sich auf der Bühne bei einer ganz besonderen Freundin. (Archivbild) © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Ganze zwei Tage lang habe sie aufgrund ihrer Infektion im künstlichen Koma gelegen, sagte die 65-Jährige im Zuge ihres Konzerts in Brooklyn, wie aus einem Bericht von "New York Post" hervorgeht.

"Der Fakt, dass ich heute hier bin, ist ein Wunder", sagte die sechsfache Mutter auf der Bühne.

Das Erste, was sie gesehen habe, nachdem sie aus ihrem Koma erwacht war, seien ihre Kinder gewesen, die sich am Krankenbett ihrer Mutter große Sorgen gemacht hätten: "Es gab einige Dinge, an die ich gedacht habe, als ich aufgewacht bin und zuerst meine sechs unglaublichen Kinder um mich herum gesehen habe."

Ebenso habe der Popstar die Möglichkeit genutzt, um sich bei seinen treuen Unterstützern zu bedanken, die sich während seines schlechten Gesundheitszustands im Juni um ihn gekümmert hätten. Einige davon seien sogar im Publikum gewesen.