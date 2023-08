Malte Zierden erlebt Bomben-Horror in der Ukraine: "schlimmste Erfahrung"

Da schlottern selbst ihm die Knie: Malte Zierden (34) rüstet sich für einen Raketenangriff. © Fotomontage: Instagram/maltezierden

Zusammen mit dem Verein "Notpfote" ist der Tierliebhaber regelmäßig in der Ukraine unterwegs, um Hunde aus dem Kriegsgebiet zu retten. Die Vierbeiner bringt er dann in ein Tierheim in Berehowe im Grenzgebiet zu Ungarn, das er selbst mit aufgebaut hat.

Nun hat der Norddeutsche eine Reise gemacht, die er so schnell nicht vergessen wird.

Zusammen mit zwei Begleitern ist er nach Khakiv, einem Ort nicht weit entfernt von der russischen Grenze entfernt, gefahren. Dort hat das Trio 18 Hunde eingesammelt, "die teilweise direkt von der Front kommen", erklärt Malte in seiner Instagram-Story.

Es sei die "härteste Reise" in die Ukraine gewesen, die er "jemals erlebt" habe. Warum? Das wird klar, als die Tierretter weiter nach Kiew fahren, um dort weitere Hunde abzuholen. Denn kaum in der ukrainischen Hauptstadt angekommen, gibt es plötzlich Bombenalarm.

"Es gab einen Raketenalarm mit schwer abzuwehrenden Raketen auf Kiew. Drei Kilometer von uns war ein Flughafen, ein strategisch wertvolles Ziel von Russland", schildert der Hamburger die bedrohliche Lage.