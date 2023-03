Malte Zierden zeigt Migräne-Attacke von Freundin "Phia": "Persönliche Hölle"

Anti-Influencer Malte Zierden (30) Freundin Sophia "Phia" Quantius (25): Die 25-Jährige leudet regelmäßig unter schweren Migräne-Attacken. © Fotomontage: Instagram/maltezierden

Bereits seit ihrer Kindheit leidet die 25-Jährige unter der Krankheit und ging damit vor einiger Zeit an die Öffentlichkeit, um in Talkshows und Reportagen darüber aufzuklären. Laut der WHO sind allein in Deutschland rund neun Millionen Menschen davon betroffen.

Auch ihre Instagram-Reichweite nutzen die beiden, um die Krankheit präsent zu machen und sich mit anderen Betroffen auszutauschen. Immer wieder zeigen sie auch, wie heftig sich die Migräne bei dem Model äußert.

In seiner Story veröffentlichte der 30-Jährige am Dienstagabend erneut entsprechende Videos. Diese zeigen, wie Sophia vor Schmerzen weint, sich immer wieder übergeben muss, Fieberträume bekommt und kurzzeitig sogar erblindet!

"Solche Attacken bestimmen ihren Alltag seit 13 Jahren, vier- bis sechsmal im Monat. Und es gibt kein Wunderheilmittel dagegen. Für uns gehört das zur Normalität", schreibt der Wahl-Hamburger dazu.

Der gebürtige Ostfriese bewundert seine Freundin für den Umgang mit ihrem Schicksal. Am Ende der Aufnahmen schreibt er: "Sie ist mein größtes Vorbild. Obwohl sie durch die Krankheit (...) durch ihre persönliche Hölle geht, verliert sie niemals ihre Lebensfreude."