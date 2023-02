Marc Terenzi über Verlobte Verena Kerth: "Sie hat meinen Schlagzeuger gedatet und ich all ihre Freunde!"

Hamburg – Seit ihrer romantischen Verlobung am Rande des Dschungelcamps sind Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) in aller Munde. Was für viele sehr plötzlich geschah - schließlich daten sich die beiden erst seit ein paar Monaten – hat eine 23 Jahre lange Geschichte. Im Gespräch mit TAG24 verriet der Sänger mehr.

Für den großen Tag ist noch nichts Konkretes in Planung, dafür seien sie in letzter Zeit einfach zu viel unterwegs und zu beschäftigt gewesen. "Aber nächste Woche soll es losgehen", sagte Marc am Mittwochabend am Rande der Eröffnungsfeier von "HOB'S Hut of Burger" in Hamburg. Der Stadt, in der sie vielleicht ihre Hochzeit feiern wollen.

Auf dem Kiez haben sich die beiden das erste Mal geküsst. Fest steht aber noch nichts. "Der nächste Schritt ist jetzt erstmal, dass sie meine Familie in Amerika kennenlernt", so der 44-Jährige.

Wird Ihnen der ganze Rummel um ihre Beziehung eigentlich manchmal zu viel? "Das ist uns scheiß egal, wir wissen, was das zwischen uns ist. Für uns gibt es keine schlechte Presse!"