Über ihren "Freund" offenbart Mareile Höppner: "Die Luft ist raus"

Mareile Höppner (46): Ihr Freund ist ein pinkes Gummitier. © Screenshot/Instagram/mareilehoeppner_official

Seit 16 Jahren ist die RTL-Extra-Moderatorin mit ihrem Ehemann Arne Schönfeld verheiratet - gemeinsame Fotos in der Öffentlichkeit sind jedoch eine Seltenheit.

Den Fans passt das so gar nicht. Immer wieder belagern sie die 46-Jährige mit Nachfragen, ob sie ihren Partner nicht mal zeigen könne.

Aus diesem Grund hat sich Mareile nun einen Scherz erlaubt. Auf Instagram teilte sie ein Video, in dem zu sehen ist, wie sie lässig vor ihrem Haus im Garten auf einer Treppe sitzt.

Der Anlass fürs Video? "Weil ich immer wieder gefragt werde 'Mensch, bring doch mal deinen Freund mit', 'Wie sieht's überhaupt grade aus in deiner Partnerschaft?', 'Wo isser denn, der Florian Fitz David Silbereisen?', macht sie deutlich.

Dann verrät sie, dass sie am Vortag mit ihrem "Freund" im Freibad war. "Da war er richtig gut drauf, mit stolz geschwellter Brust natürlich immer im Wasser vorne weg", berichtet sie. Davon sei heute aber nichts mehr übrig. "Ich weiß auch nicht, irgendwie scheint bei uns ganz schön die Luft raus", so Mareile.

Mit ihrem Arm zieht sie anschließend einen platten Schwimmring in Pelikan-Form hervor. Die Luft ist hier wirklich mehr als raus. "In diesem Sinne schönen Sommer", flötet die TV-Beauty und lacht frech in die Kamera.