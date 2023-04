"Zum Anbeißen": Mareile Höppner sendet sexy Grüße aus dem RTL-Studio!

Mareile Höppner (45) posiert sexy im RTL-Studio. © Screenshot Instagram/mareilehoeppner

Erst kürzlich präsentierte sich die 45-Jährige im Österreich-Urlaub in einem hautengen Abendkleid vor malerischer Bergkulisse und erntete dafür zahlreiche Komplimente - nun hat sie noch einmal nachgelegt!

Mit ihren rund 140.000 Followern auf Instagram teilte die hübsche Moderatorin nun einen weiteren Wow-Schnappschuss.

Auf den beiden Bildern ist zu sehen, wie sie in einem figurbetonten pinken Kleid im RTL-Studio posiert. Dazu trägt sie rot schwarz gestreifte High Heels und lehnt verführerisch an einem Sofa. Ihre Haare sind perfekt geföhnt, ihr Teint leicht gebräunt - ein absoluter Hingucker!

"Aus den heiligen Hallen beim RTL melde ich mich gleich in RTL Extra", kündigt Mareile an.

Die Follower sind begeistert und überschütten sie in den Kommentaren mit zahlreichen Komplimenten. "Oh Mann, ich dreh durch", schwärmt ein Nutzer. Andere finden: "Wow, was für eine heiße Frau", "zum Anbeißen" oder "ein Traum in Pink".