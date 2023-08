Mareile Höppner sendet Urlaubsgrüße und erntet Kritik: "Einfach nur peinlich"

Die Follower sind von den Aufnahmen begeistert. "Wow, du siehst wieder so schön aus" oder "sehr sexy", heißt es in den zahlreichen Kommentaren. Sie wünschen der TV-Bekanntheit einen "schönen Urlaub" und eine "wundervolle Zeit".

Außerdem postet die Moderatorin einige Bilder, die nicht nur den Privatpool, sondern auch die schicke Villa zeigen, in der sie derzeit die Seele baumeln lässt. Wo sich das Domizil befindet, verrät sie jedoch nicht, sondern gibt stattdessen als Standort den Berliner Wannsee an.

Dort teilte sie nun ein Video, in dem sie in einem blauweiß gebatikten Kleid an einem Pool entlang stolziert. Sie trägt eine Sonnenbrille auf der Nase und streicht sich lässig durch die Haare, während sie in die Kamera lächelt.

Die Moderatorin lässt sich die Urlaubsstimmung nicht verderben. © Montage: Screenshot/Instagram/mareilehoeppner_official

Die Urlaubsschnappschüsse gefallen allerdings nicht jedem! In den Kommentaren hagelt es auch Kritik - vor allem für Mareiles Kleid. "Eine Frau mit einem blauen Sack am Pool. Na und?", ätzt ein User. Ein anderer meint: "In so einem Lumpen würde ich nicht mal in [den] Keller gehen."

Auch der Scherz mit dem falschen Standort scheint einigen nicht zu passen. So heißt es weiter: "Wenn das das Paradies ist ...", ""warum immer so melodramatisch und abgehoben?" oder "einfach nur peinlich".

Die Hamburgerin schweigt dazu. Von ein paar fiesen Kommentaren lässt sie sich ihre Urlaubsstimmung sicher nicht vermiesen.