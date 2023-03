Mariella D'Auria gibt ehrlichen Einblick in Zwillings-Alltag: "Kann man sich nicht schönreden"

Mariella D'Auria wurde vor wenigen Monaten Mutter ihrer Zwillings-Mädchen. Bei Instagram gab die "First Dates"-Kellnerin nun einen ehrlichen Alltags-Einblick.

Von Laura Miemczyk

Köln - Mariella D'Auria (27) gibt ihren Instagram-Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Neu-Mama. In einer Fragerunde gab die "First Dates"-Kellnerin ihrer Community jüngst einen ehrlichen Einblick in das Leben als Zwillings-Mama - und der ließ erahnen, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, ihren beiden Mädels gerecht zu werden.

Mariella D'Auria (27) brachte im November 2022 ihrer Zwillings-Mädchen zur Welt. © Bildmontage: Instagram/mariella_dauria Mariellas Leben steht seit der Geburt ihrer Töchter Giovanna und Giulia Kopf! Im November 2022 waren die kleinen Erdenbürgerinnen zur Welt gekommen und seither bereichern sie das Leben der 27-Jährigen jeden Tag aufs Neue. Ein Leben ohne ihre Mädels kann Mariella sich inzwischen gar nicht mehr vorstellen, wie sie ihren rund 64.000 Fans bereits mehrfach auf ihrem Kanal verraten hatte - auch, wenn eine Sache im Hause D'Auria zurzeit gänzlich zu kurz kommt: Mamas Schlaf! In einer Fragerunde gewährte die Kölnerin ihren Followern jüngst einen ziemlich ehrlichen Einblick in die doppelte Mutterschaft und beantwortete alles, was ihrer Community unter den Nägeln brannte. So offenbarte sie bei dem Q&A beispielsweise auf Nachfrage eines Fans, wie sie das alles mit zwei Kindern denn schafft, dass sie sich genau das auch manchmal fragen würde! "Es ist anstrengend, aber es klappt. Man wächst da irgendwie rein", erklärte die 27-Jährige. Ein anderer Follower interessierte sich derweil vor allem für die Nächte und den Still-Rhythmus der zweifachen Mama, woraufhin Mariella eine ehrliche Antwort lieferte.

Mariella D'Auria ehrlich: "Man hat das Gefühl, nicht beiden gerecht zu werden"